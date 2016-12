Estudante de 10 anos é intoxicado com bebida e estuprado por adolescentes em Coxim

Um estudante de apenas 10 anos foi intoxicado com bebida alcoólica e violentamente estuprado por dois adolescentes, de 15 e 16 anos, na tarde desta quinta-feira (1º), numa residência, localizada na Rua Dos Castilhos, no bairro Santa Maria, em Coxim.

A mãe do garoto acionou a polícia ao estranhar a demora dele em voltar para casa após o horário da saída da escola. Desesperada, ela e o padrasto se dividiram e começaram as buscas até que um deles avistou a bicicleta do filho na referida residência.

Ao entrar no imóvel, o padrasto encontrou o enteado jogado numa cama dopado por bebida alcoólica. O menino foi levado imediatamente para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.

A delegada titular de Coxim, Silvia Elaine Girardi dos Santos, foi até a unidade onde o menino relatou que só se lembrava que foi obrigado a ingerir bebida alcoólica. O garoto foi submetido a exames que constataram a intoxicação alcoólica e o abuso sexual.

Equipes do SIG (Serviço de Investigação Geral) e do Núcleo Regional de Perícias foram até o imóvel e apreenderam duas garrafas de bebidas, sendo uma de vodca e outra de cachaça, copos, uma cueca e duas camisinhas.

O adolescente de 16 anos foi encaminhado para a Delegacia pela ROTAI (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior) devidamente acompanhado dos pais. Ele disse que aproveitou que a mãe estava viajando, confessou que começou a praticar os atos enquanto dava banho no garoto de 10 anos e depois que ele vomitou na cama onde estavam deitados.

Conforme o adolescente de 16 anos, o colega de 15 anos também participou. O outro suspeito também foi localizado e apreendido, mas nega as acusações feitas pelo amigo. Ele disse que foi embora e não teria participado do estupro. Ambos estão apreendidos por ato infracional equiparado a estupro de vulnerável na Delegacia de Polícia Civil e aguardam a decisão da Justiça.

Conforme a delegada, a mãe do adolescente de 16 anos também vai responder criminalmente por ter deixado o filho sozinho em casa, inclusive com bebida alcoólica ao alcance.

O garoto permanece internado no Hospital Regional em estado grave.