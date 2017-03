EstelionatoIdoso cai no golpe do falso mecânico e perde R$ 4 mil na Capital

Idoso de 69 anos foi vítima do golpe do falso mecânico após receber uma ligação de um suposto sobrinho que estava com o carro quebrado na estrada, ontem (22) em Campo Grande. Vítima perdeu cerca de R$ 4 mil em depósitos bancários.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que recebeu a ligação de um “sobrinho” que estava próximo da cidade com o carro quebrado e pediu uma quantia em dinheiro para consertar o carro. O idoso foi até ao banco e depositou o valor pedido para uma conta com identificação no estado de Goiás.

Depois disso o suposto sobrinho entrou novamente em contato com o idoso e pediu mais dinheiro, pois o valor depositado anteriormente não seria o suficiente para o conserto do carro. A vítima realizou mais dois depósitos em conta diferentes para o suposto sobrinho.

O idoso só descobriu que era um golpe depois que a filha entrou em contato com o sobrinho e ele informou que não tinha saído de casa. A vítima teve um prejuízo de mais de R$ 4 mil e como não tinha todo o dinheiro em conta teve que realizar um empréstimo bancário para fornecer o dinheiro. O caso foi registrado na Terceira Delegacia de Polícia de Campo Grande para demais providências.