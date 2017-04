Estado publica relação de mais de 300 soldados PMs que vão se tornar cabos

O comando da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul tornou pública, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (28), a relação de militares, entre cabos e soldados, aprovados na 22ª turma do Curso de Formação de Cabos.

Segundo a publicação, quatro cabos e mais de 300 soldados da Polícia Militar concluíram com aproveitamento o curso, realizado entre 21 de novembro de 2016 a 19 de abril de 2017, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Aquidauana e Paranaíba.

Na relação ainda constam os alunos que não concluíram o curso e aguardam definições por parte de um Conselho de Conduta ou da Jiso (Junta de Inspeção de Saúde Ordinária, ‘para execução da referida Verificação Final’.

A publicação também revela os militares que deixaram de concluir o curso, por diversos motivos, desde licença para tratamento de saúde até falecimento no período de formação.