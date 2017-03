Esquema de desmanche de camionetes é descoberto pela Polícia Civil

Foi desarticulado nesta segunda-feira (27) por agentes do NIIC (Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas) e Grupo de Pronto Atendimento da Polícia Civil de Aquidauana, um esquema de furto e desmanche de camionetes que operava na região.

Conforme informações do Em Pauta, uma oficina servia de fachada para a atuação dos criminosos. Ali, pelas eram retiradas dos veículos furtados. A apresentação do caso foi feito durante a manhã, como resultado da Operação Dobra. A oficina alvo da investigação foi onde, há quatro anos, foi levada a camionete furtada do pai do cantor Michel Teló.

Camionetes furtadas na Capital eram levadas até Aquidauana, sendo desmanchadas na oficina, que fica na rua Duque de Caxias, bairro Guanandy. A polícia não descarta que havia troca de veículos furtados ou roubados entre bandidos.

"Provavelmente estaria havendo uma troca, onde carros de Aquidauana e Anastácio eram furtados e levados para a Capital, e os de lá eram trazidos para essa oficina. A investigação agora consiste em levantar se o suspeito é o proprietário da oficina em Campo Grande", explica à reportagem do Em Pauta o delegado Eder Oliveira Moraes.

Não foi informada a localização da oficina em Campo Grande. Já na oficina em Aquidauana haviam placas diversas, além de uma cabine desmontada, sendo pintada para ser usada em outra carroceria de camionete. Os bandidos davam preferência por modelos Ford F-100 e Chevrolet S-10 por serem as mais comuns e terem maior aceitação comercial.

A estimativa dos policiais é que até seis carros tenham sido desmanchados na oficina. O proprietário do estabelecimento negou o desmanche. Ele se apresentou na delegacia com um advogado e afirmou que as peças usadas por ele eram do Paraguai.

Já nesta segunda, uma das vítimas do esquema foi até o local na tentativa de recuperar a camionete que foi furtada em novembro do ano passado. Ao Em Pauta, ele frisou que o furto aconteceu em uma rápida parada. "Foi questão de 15 minutos. Estacionei ela e quando retornei, já tinham levado".