Esquartejado e encontrado em sacos de lixo foi sequestrado no Paraguai

Foi identificado o homem encontrado esquartejado na manhã de hoje (22) em Ponta Porã, cidade a 323 km de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai. A vítima é o paraguaio Americo Ramírez Chaves, 37, que foi sequestrado horas antes de ser encontrado com a cabeça e os membros separados do corpo e jogados em sacos de lixo ao lado do aeroporto internacional de Ponta Porã.

De acordo com policiais paraguaios, no início da madrugada de hoje, quatro homens encapuzados, vestindo roupas escuras e armados com pistolas e escopetas, invadiram a casa de Americo Cháves na Rua Dr. Cecilio Baez com Coronel Rafael Franco, no Jardim Aurora, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã. Os criminosos estavam em duas caminhonetes, uma branca e outra cinza.

Conforme a Chefatura da Polícia Nacional no departamento de Amambay, Americo Cháves estava sendo procurado por um homicídio ocorrido em abril do ano passado em Pedro Juan Caballero.

Cena macabra – O corpo esquartejado encontrado em sacos de lixo chocou a população de Ponta Porã. Braços, pernas e a cabeça foram separados do corpo e colocados em sacos de plástico pretos, deixados na calçada.

De acordo com policiais da cidade, os sacos com as partes do corpo foram encontrados na Rua João Gualberto Cabral, esquina com Rua Amélia, no bairro da Granja, ao lado do aeroporto internacional da cidade.

Por volta de 6h45, moradores que passavam pelo local perceberam os sacos ensanguentados e chamaram a Polícia Militar. As partes do corpo foram levadas para o IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã.