Esposa flagra marido com amante e quebra porta de mulher ao tentar agredi-la

Ao flagrar o marido com a amante, uma mulher, de 27 anos, tentou invadir a casa da mulher quebrando a porta de sua residência em Iguatemi, na madrugada desta segunda-feira (24).

A polícia foi acionada por volta da meia noite e ao chegar à residência encontrou o homem, de 22 anos, em cima da autora tentando segura-la para que não quebrasse o resto da casa. Aos policiais, o homem disse que já estava separado da mulher e que ela teria ido até a residência de sua suposta namorada.

Já a autora afirmou que ainda era casada com o homem e que teria o surpreendido com amante, vindo até a sua residência para tirar satisfação. A dona do imóvel não saiu de dentro de casa e o casal foi levado para a delegacia de polícia.