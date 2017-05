Esposa é esfaqueada pela amante do marido ao flagrar casal no banheiro

Ao sair à procura do marido neste domingo (28), na cidade de Aquidauana distante 135 quilômetros de Campo Grande, uma jovem de 25 anos acabou esfaqueada pela amante de 45 anos do companheiro depois de flagrar o casal em uma residência.

O flagra aconteceu depois da mulher localizar a residência da amante. Ela arrombou a porta e ao entrar no imóvel acabou flagrando o marido com a mulher trancados escondidos no banheiro. Ao ver a jovem, a autora a esfaqueou que para se defender arremessou uma pedra contra ela.

A polícia foi acionada e ao chegar ao local colocou a autora dentro da viatura para ser conduzida a delegacia, mas ela tentou fugir pulando do carro dos militares. Ela foi detida e autuada por lesão corporal dolosa, violência doméstica.