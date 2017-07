Esposa de ex-vereador teve corpo queimado e pode ter sido estuprada

Foto: Valdenir Rezende

Investigadores apuram se Fátima de Jesus Diniz Silveira, 56 anos, esposa do ex-vereador Cristóvão Silveira, de 65 anos, foi estuprada antes ou depois de ser morta. Ela teve o corpo queimado e foi encontrada seminua.Caseiro e filhos são apontados como autores da ação criminosa, que resultou na morte do casal.

Duplo assassinato aconteceu no Sítio Bem Te Vi, de propriedade das vítimas, localizado no km 24 da MS-080, na região do Distrito de Aguão, em Campo Grande.

Ação dos criminosos teve início por volta das 16h de ontem e terminou às 18h. Polícia descobriu cerca de duas horas depois.

No sítio existem quatro imóveis, sendo um ocupado pelas vítimas, um onde mora o caseiro com a esposa cadeirante a filha de 13 anos, um onde são armazenados ferramentas e sacos de ração e, por fim, outro desocupada. Crime aconteceu no imóvel utilizado como depósito.

Fátima estava com a calça abaixada na altura dos pés, vestia apenas calcinha e uma blusa. Ela teve o corpo queimado, em seu pescoço havia um corte profundo e a suspeita é de que tenha sido estuprada pelos marginais.

No cômodo ao lado, foi encontrado o corpo do ex-vereador. Ele estava com vários cortes provocados por facão e teve o rosto desfigurado. Silveira foi escalpelado – teve o couro cabeludo arrancado- e os dedos da mão decepados, provavelmente, ao tentar se defender dos golpes.

Depois de praticar o crime, caseiro e filhos entraram na residência do casal e, em seguida, subtraíram caminhonete Mitsubishi L200 das vítimas, televisor, duas armas de fogo, sendo uma arma longa e um revólver.

Foram encontradas manchas de sangue em todos os imóveis do sítio, no quintal entre as casas e na cerca de alambrado, próximo a um riacho.

No local foram coletadas amostras de sangue e apreendida uma botina com corte e ensanguentada, que pode ter sido utilizada pelo caseiro durante os assassinatos.

Ação dos bandidos está sendo investigada como roubo se da violência resulta morte, associação criminosa e estupro.