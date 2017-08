Esposa 'acha' camisinha e destrói até carros de clientes na empresa do marido

Imagem Ilustrativa

Briga de um casal acabou sobrando até para clientes de uma empresa, na cidade de Sidrolândia distante 70 quilômetros de Campo Grande, quando uma mulher encontrou uma camisinha e praticou um quebra-quebra na empresa.

A polícia foi acionada depois de quebrar o veículo do marido e até dos clientes da empresa, após descobrir uma camisinha. Ela ainda agrediu o companheiro com mordidas. Ele tentou se defender e acabou agredindo a esposa, causando lesões no seu braço e ombro.

casal foi levado para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. O caso registrado como vias de fato, violência doméstica.