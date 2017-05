Engavetamento entre 3 carros deixa passageiro preso às ferragens

Uma colisão que envolveu três carros no início da noite desta segunda-feira (1º), Feriado do Trabalhador, deixou um jovem de 22 anos preso às ferragens. O engavetamento entre os veículos Fiat Uno, Linea e Strada ocorreu no cruzamento da Avenida Euler de Azevedo com Rua do Seminário, no Bairro São Francisco, em Campo Grande. Chovia no momento da colisão.

A condutora do Strada, Isabela Borges, de 20 anos, disse ao Jornal Midiamax que aguardava no semáforo do cruzamento e que o primeiro impacto do Uno contra o Linea foi ouvido assim que o sinal abriu.

Terceira envolvida na colisão, a estudante de nutrição relata que desceu imediatamente do carro, viu que a condutora do Linea estava desesperada e, que o condutor do Uno, pai do jovem para acionar o socorro.

A força do impacto destruiu a dianteira do Uno e o passageiro que estava no banco da frente teve as pernas presas nas ferragens. O Corpo de Bombeiros uitilizou o desencarcerador e o trabalhou durou cerca de 30 minutos.

Uma ambulância avançada atendeu a ocorrência e o rapaz, que tem necessidades especiais, não apresentava fraturas aparentes. Ele foi levado à Santa Casa, com escoriações e um corte na testa, para passar por raio-X.