Enfermeiros paralisam atividades na Santa Casa de Campo Grande por falta de pagamento

Enfermeiros da Santa Casa de Campo Grande paralisarão as atividades por causa do atrasado no pagamento dos salários já a partir desta sexta-feira (9). O problema está sendo recorrente no hospital.

Conforme Lázaro Santana, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems), a paralisação começa amanhã e seguirá por tempo indeterminado. "Fizemos uma assembleia na tarde desta quinta-feira (08) e decidimos paralisar as atividades por causa da falta de pagamento do salário, que deveria ter sido pago no 5° dia útil", explicou.

Segundo o sindicalista, a paralisação será feita porque não é a primeira vez que os servidores estão passando por esse problema. "É um problema que está sendo recorrendo. A Santa Casa alega que está esperando recursos do governo federal para realizar os pagamentos", disse.

A medida prevê que 70% dos enfermeiros da entidade deixem de atender.