Empresário que estava desaparecido é encontrado morto em Ponta Porã com tiro na cabeça

Foto: Porã News

Empresário e encontrado morto com um disparo de arma de fogo na altura da cabeça em meio a plantação de soja em Ponta Porã.

O mesmo foi identificado como, Auro Aparecido Zacarias, que se encontrava desaparecido desde a tarde de terça feira quando a família iniciou buscas pelo mesmo que foi encontrado na manha de quarta feira (30) próximo a um caminho vicinal a fazenda “Tres Cochillas” em meio a uma plantação de soja existente na área com um disparo de arma de fogo do calibre 38 na altura da cabeça, agentes da Policia Tecnica acompanhados pelos investigadores da segunda delegacia coordenado pelo delegado Patrick Linares, da Policia Civil, realizaram os procedimentos e encaminharam o corpo ao IML da cidade para posterior entrega aos familiares.

O caso ao que todo indica se trataria de um suicídio, mas segundo informações, os investigadores coordenados pelo delegado Patrick Linares, realizarão diligências a fim de descartar um caso de possível latrocínio.

Informações indicam que o mesmo teria chegado ate o lugar a bordo de um veiculo que foi encontrado a uns 200 metros do local onde se encontrava o corpo, mas as situações que poderiam ter levado ao empresário a cometer suicídio ate o momento se desconhecem pela que os investigadores realizarão varias diligências a fim de descartar outras situações sobre o caso.