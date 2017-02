Empresário morre após cair com paramotor em chácara na fronteira em MS

O paraquedas não abriu a tempo após a falha do equipamento. (Foto: A Gazeta News)

Empresário Adilson Peres Ruiz, de 40 anos, morreu na tarde deste domingo, dia 19 de fevereiro, depois que o paramotor que pilotava caiu em uma chácara nas proximidades do município de Amambai, na região de fronteira com o Paraguai.

Ele sobrevoava o evento "Copa Cidade de Velocross" no município, quando segundo testemunhas, o equipamento teria tido uma pane. Ao site Gazeta News os moradores contaram que ele estava a uma altura elevada quando o paramotor começou a girar em "parafuso", descontroladamente.

O paraquedas reserva do equipamento chegou a ser aberto, mas o empresário atingiu o chão violentamente tendo diversas fraturas pelo corpo. Ele morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no chácara onde houve o acidente. Peritos da Polícia Civil também atenderam a ocorrência para apurar as causas do acidente.

Adilson era membro do Rotary Clube e dono da empresa Pé Forte Calçados, na cidade. El deixa esposa e dois filhos.