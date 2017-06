Empresária continua desaparecida e família reclama de trotes sobre paradeiro

Segue desaparecida a empresária Thaís Valadares, 40 anos, cujo último contato ocorreu por volta das 18h da quarta-feira (14), enquanto estaria fazendo compras em um mercado em Sidrolândia, a 73 km de Campo Grande. A polícia tem realizado buscas por Thaís, mas até o momento não há qualquer pista do paradeiro da empresária.

Segundo a família, buscas aéreas, com helicóptero e drone foram realizadas até às 21h da quinta-feira (15). Amigos e familiares seguiram até meia noite e está manhã o procedimento já foi retomado. Nesta sexta-feira (16), a polícia deve usar cães farejadores.

Entretanto, muitas pistas falsas também surgiram, principalmente depois que um telefone da família foi posto na divulgação. "Já recebemos ligação de gente dizendo que ela foi encontrada morta na entrada de Maracaju, que foi vista andando em Campo Grande, que cometeu suicídio... Ouvimos barbaridades", conta Silvia, irmã da empresária.

Uma das falsas informações mobilizou familiares até Maracaju. "Quando disseram que tinham achado ela morta na entrada de Maracaju, nos deslocamos até lá e quando chegamos a polícia não sabia de nada, foi um desespero desnecessário", conta Silvia.

Desaparecimento

Thaís está desaparecida desde as 17h30 da quarta-feira (14), enquanto seguia para uma fazenda a 22 km de Maracaju, onde o namorado trabalha. A família chegou a suspeitar de acidente, o que não está confirmado - nenhuma hipótese foi, ainda, descartada. Outra preocupação familiar é que Thais é diabética e faz uso de medicamentos.

De acordo com a família, ela estava em um Gol de cor vermelha, com adesivo da empresa Cert Rastro. Caso alguém tenha informações sobre Thais, o contato com a família pode ser feito pelo telefone (67) 9 99843037 ou no 190.