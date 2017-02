Embriagado, pai agride filho com pedaço de pau e o esfaqueia

Durante a noite desta quarta-feira (15), um jovem, de 20 anos, foi agredido a pauladas e esfaqueado pelo pai, de 43 anos, em Campo Grande, no Jardim das cerejeiras. O autor estaria embriagado.

O jovem tinha saído para jantar na residência de sua mãe na companhia de sua mulher, de 18 anos. Ao retornarem para casa encontraram o pai da vítima no meio da rua e embriagado. Ao descerem do carro, o autor passou a agredir verbalmente o rapaz.

De posse de um pedaço de pau passou a desferir golpes contra a vítima e em seguida com uma faca desferiu um golpe, que atingiu sua orelha. A vítima e sua mulher correram e pediram ajuda na casa do cunhado, que barrou a entrada do autor.

O jovem foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, já o autor fugiu do local. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.