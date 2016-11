Embriagado, dono de prédio de igreja invade culto e pede dinheiro para pastor

Um homem, de 28 anos, invadiu o culto de uma igreja evangélica para pedir dinheiro ao pastor, na noite desta quarta-feira (23) na Vila Terezinha em Três Lagoas, cidade a 338 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com testemunhas, o autor entrou embriagado e perturbou a realização do culto. Segundo o pastor da igreja, o rapaz que é dono do prédio onde é localizada a igreja, constantemente atrapalha a cerimônia religiosa, pedindo dinheiro. A vítima disse na delegacia, que mesmo ele sendo dono do prédio, o aluguel está com dois meses adiantados.

Nesta quarta-feira (23), aparentemente sob influência de álcool e droga, o rapaz pediu dinheiro para deixar o recinto e encostou em instrumentos musicais coagindo a todos, consta no boletim de ocorrência. O pastor então foi até a delegacia e fez um boletim de ocorrência por ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo na Depac da cidade.