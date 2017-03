Embarcação com 30 mil maços de cigarro é apreendida no rio Paraná

Mercadoria e embarcação foram avaliadas em R$ 180 mil. (Foto: Divulgação)

Embarcação esportiva com 30 mil maços de cigarro foi apreendida por volta de 02h30 desta sexta-feira (17), em um local conhecido como prainha municipal do Cascalho, em Mundo Novo, distante 476 km de Campo Grande.

Conforme informações do Nepom (Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal), agentes federais realizavam patrulhamento no lago de Itaipu, quando avistaram dois homens em uma embarcação motorizada saindo do Paraguai.

Os policiais se aproximaram, mas a dupla fugiu, sendo realizado acompanhamento tático desde o lago de Itaipu até o canal Leste, em Mato Grosso do Sul, no rio Paraná.

Piloto e tripulante jogaram a embarcação com a prainha e fugiram a pé. Os policiais realizaram buscas, mas eles não foram encontrados.

Na embarcação tinha 60 caixas de cigarro de origem paraguaia, com 3 mil maços. A mercadoria e o barco foram avaliados em R$ 180 mil.