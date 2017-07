Em Ponta Porã Jovem investigado por estupro de criança se suicida ingerindo veneno de rato

Imagens: Porã News

O mesmo foi identificado como, Leandro de Souza da Silva (23) com passagem pela policia por trafico de droga, que teria abusado sexualmente de sua filha de 04 anos de idade, descoberto na manha de segunda feira pela mãe da vitima, que de imediato denunciou o caso na DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) cujos agentes passaram a monitorar o paradeiro do mesmo a fim de realizar a prisão.

O caso foi confirmado pela criança de 04 anos que passou por exames médicos no Hospital Regional de Ponta Porã, informações indicam que a criança era vitima de constante abuso por parte do pai que ao ser denunciado na DAM passou a fugir dos investigadores ate ser encontrado na manha de terça feira sem vida após ingerir veneno para rato, em um dos quartos de sua residência situada na Rua Marrequinha no bairro Parque das Aroeiras na cidade de Ponta Porã.

Agentes da DAM acompanhados pela delegada Sueili Araújo apoiados pelos investigadores e agentes da Policia Técnica realizaram os procedimentos de rigor e posteriormente encaminharam o corpo ao IML da cidade a espera para entrega do corpo aos familiares.