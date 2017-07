Droga e dinheiro apreendidos. Fotos: Divulgação/PM

Polícia militares do Pelotão da PM de Itaporã, subordinado ao comando do 3o. BPM, flagraram na tarde desta segunda-feira (03), durante rondas pela rua Duque de Caxias, um veículo em que seus ocupantes estavam em atitudes suspeitas.



Ao abordar o veículo, o condutor relatou que teria levado uma pessoa no conjunto de quitinetes próximo onde estava estacionado, tendo os policiais entrado no local, onde encontraram o casal Gisele Santana (20), conhecida como Barca, e Fábio José Orguim Rodrigues (23).

Os policiais realizaram buscas na quitinete do casal e localizaram no cano da pia da cozinha, um invólucro com oito papelotes de pasta base de cocaína, totalizando 10 gramas, e ainda 265 reais em dinheiro.

Os policiais ainda identificaram que Douglas Batalha da Silva (22), vulgo Buda, que participava da comercialização da droga como entregador, sendo constatado que ele fazia a serviço de "correria" do ponto de vendas.

Fábio disse que a droga seria para consumo.

Durante as buscas, Gisele evadiu-se do local, sendo encontrada minutos depois.

O casal e Douglas, foram encaminhados, juntamente, com a droga e o dinheiro, à Delegacia de Polícia Civil de Itaporã, sob acusado do tráfico de drogas.