Em discussão ex vereador e esposa são assassinados por caseiro

O ex-vereador Cristovão Silveira (PSDB) e a esposa foram assassinados na noite desta terça-feira (18), em uma chácara na saída para Rochedo, na MS-080. Eles foram mortos a facadas, e o caseiro seria o autor do crime.

Informações preliminares são de que o crime aconteceu por volta das 20 horas na chácara, onde estavam o ex-vereador e a esposa. Teria tido uma discussão entre Cristovão e o caseiro do local momento em que o ex-vereador e a mulher foram esfaqueados por ele.

Ainda de acordo com informações, os filhos do caseiro teriam ajudado o pai a esfaquear o casal. E logo fugiram em uma camionete, já o caseiro foi preso pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Rouba a Banco, Assantos e Sequestros). Não há informações sobre a motivação do crime.

Em 2015, o ex-vereador foi investigado na Operação Coffee Break. A investigação apurava um suposto esquema de compra de votos de vereadores para a cassação do prefeito Alcides Bernal, em março de 2014.

Cristovão era vereador em 2012 e nos aúdios captados pela Polícia Federal na Operação Lama Asfáltica ele aparece conversando com o empresário João Amorim, um dos principais alvos de ambas as apurações.