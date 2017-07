Em apreensão inusitada, PMR de Amandina prende traficante que esqueceu droga em veículo

Policiais encontraram 17 quilos de maconha que teriam sido esquecidos após entrega de carregamento - Foto: Divulgação/PMR

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) de Amandina fez uma apreensão inusitada de droga na manhã desta segunda-feira (31). L.J.B., de 22 anos, foi preso na ação que aconteceu por volta das 10h.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, uma guarnição realizava policiamento de rotina em frente à base operacional quando abordaram um veículo Parati, com placas de Japorã (MS), que trafegava sentido Nova Andradina a Ivinhema.

Em busca no interior do veículo, os policiais localizaram um fundo falso e a quantia de R$ 9 mil dentro de uma bolsa, bem como também mais R$ 669,00 na carteira do condutor. Desconfiando da situação, a equipe encontrou nas laterais do veículo 25 tabletes de maconha, que após pesados totalizaram 17.750 quilos. Também foi encontrado um mapa com grifado de Eldorado (MS) a Birigui (SP).

Diante do flagrante, os policiais descobriram que o condutor estava voltando da entrega de um carregamento de droga e acabou esquecendo, ou não achou em um dos “mocós” a maconha apreendida.

Negando os fatos, o acusado, que reside em Japorã (MS), teria alegado que foi em Anaurilândia pagar uma pensão, dando a entender que não sabia de nada. Ele foi entregue na Delegacia de Polícia de Ivinhema juntamente com o veículo, a droga e o dinheiro para as providências cabíveis.