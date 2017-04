Eletricista predial é a nova qualificação para detentos de presídio em MS

Vinte internos da PED (Penitenciária Estadual de Dourados) participam do curso de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão da qualificação. Mais que uma ocupação produtiva, o curso representa uma oportunidade de recomeçar.

Com 160 horas/aula, o curso oferece conhecimento teórico e prático para a execução de serviços elétricos e manutenção de instalações, de acordo com as normas técnicas e de segurança, ensinando a selecionar, manusear, instalar e operar equipamentos, componentes e instrumentos, com uso de ferramentas apropriadas à execução das atividades.

A qualificação é coordenada pela Divisão de Educação da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e o Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) também oferece ao aluno uma bolsa-formação no valor de R$ 2,00 a hora/aula.

Para o reeducando Vladimir Ribeiro de Sá, um dos participantes, é satisfatório aprender uma profissão, principalmente com a qualidade de uma instituição conceituada como o Senai ((Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). “É uma nova janela de aprendizado que se abre para conquistar uma vaga no mercado de trabalho”, afirma.

Proporcionar ocupação produtiva aos detentos traz mais tranquilidade à rotina do presídio, pois os custodiados que trabalham, estudam ou participam de cursos são mais disciplinados. É o que garante o diretor-adjunto da PED, Rangel Schveiger.

A nova capacitação acontece em parceria entre Agepen e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), e integra o Pronatec.