‘Ele me obrigava e oferecia R$ 1’, diz criança molestada por idoso

O caso envolvendo um idoso, de 66 anos, e uma criança, de 11, ganhou repercussão em Três Lagoas e foi registrado na Polícia Civil como estupro de vulnerável. O fato ocorreu neste domingo (30), quando o homem foi flagrado molestando a criança, no meio da rua, em plena luz do dia, no bairro Vila Haro. Ele foi preso pela Polícia Militar e a vítima contou que o crime já ocorria há alguns meses.

“Ele [idoso] sempre me obrigava a fazer isso. Muitas vezes, me dizia que iria dar R$ 1. Se eu não fizesse isso, ele me puxava pelo braço e colocava a minha mão nas calças dele”, relatou o garoto à equipe de reportagem, na Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário (Depac), para onde foi levado após a prisão do suspeito. Acuado em um canto da sala e assustado com a situação, a vítima também disse que o fato sempre ocorria na rua. O idoso é vendedor ambulante e comercializava pães, no momento em que foi flagrado.

Os pais do menino morreram e há quatro meses ele mora com uma tia, no bairro Vila Haro. A mulher é nora do idoso e, por isso, a vítima tinha contato com o suspeito. Na noite de sábado (29), o garoto dormiu na casa do idoso, mas afirmou que lá não teria ocorrido nada. Muitas vezes, os dois saíam para vender pães, ocasião em que ele molestava a criança.

Flagrante foi feito na Avenida Rafael de Haro. Foto: Celso Daniel/JPNEWS

Imagens

Algumas pessoas que passavam pela Avenida Rafael de Haro viram a criança colocando a mão dentro da calça do idoso e acariciando o órgão genital do suspeito. O menino ainda passou a mão sobre a calça do homem e depois sentou no colo do vendedor. Imagens foram registradas pela equipe de reportagem, testemunhas e pela equipe do setor de Inteligência da Polícia Militar, que foi acionada e constatou o crime.

Nas imagens é possível perceber que o homem está de óculos escuros e observa se há pessoas olhando. O idoso continua preso na Depac e poderá ser encaminhado até a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. Foi agendada uma audiência de custódia que deverá ser nesta segunda e caso a Justiça determine o pedido de prisão preventiva, ele poderá ser levado ao Presídio de Segurança Média em Bataguassu.