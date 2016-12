“Ela me jogou na rua, colheu o que plantou”, diz assassino de médica em Ponta Porã

(Foto: Léo Veras/Porã News)

O corretor imobiliário Rafael dos Santos, 35, confessou que matou a médica Nislaine Colman Benites, 31, com quem foi casado durante seis anos. “Ela me jogou na rua”, afirmou.

O crime ocorreu ontem de manhã em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande e o homem fugiu para o Paraguai, mas foi preso pela polícia do país vizinho e será entregue ainda hoje a policiais brasileiros.

Em entrevista a radialistas de Pedro Juan Caballero, para onde foi levado após ser preso em uma estrada na região de Bella Vista Norte, Rafael disse que a ex-mulher, com quem teve uma filha, o abandonou depois que se formou em medicina e começou a ganhar R$ 30 mil por mês.

“Ela colheu o que plantou. Ela não podia ter feito o que fez comigo. Eu larguei minha vida em São Paulo, minha outra filha, para cuidar dela, para termos uma filha”, disse o assassino confesso.

Dinheiro – Rafael afirmou que a mulher o expulsou de casa e confessa ter praticado o crime depois de descobrir que Nislaine estava namorando um enfermeiro com quem trabalhava. Alega que ficou sabendo que a ex estava com outro há dois dias. “Ela mesmo confirmou, me jogou na rua com três malas e 300 reais no bolso”, afirma o homem.

“Depois que ela começou a ganhar R$ 30 mil por mês eu não era mais um bom homem, me humilhava porque eu não ganhava como ela ganhava. Enquanto eu cuidava da casa o dinheiro era nosso, depois que ela começou a ganhar era só dela”, afirmou Rafael.

Perguntado se está arrependido de ter executado a ex-mulher com três tiros, Rafael afirmou: “Eu sinto muito, mas ela plantou e ela colheu”. (Colaborou Léo Veras, de Pedro Juan Caballero)