Durante perseguição motorista cai em rio com carro recheado de maconha

Veículo ficou com as rodas para cima após motorista perder o controle da direção e cair no rio (Foto: Notícia de Ponta)

Homem foi preso em flagrante na manhã de terça-feira, dia 09 de maio, após perder o controle do veículo que dirigia durante perseguição policial e cair dentro de um rio. No interior do veículo foram encontrados 300 quilos de maconha.

De acordo com informações do site Notícias de Ponta, o motorista ao ver o bloqueio policial tentou fazer o retorno para fugir, acelerou e após 500 metros capotou o veículo e caiu dentro do rio.

O rapaz foi socorrido pelos policiais e após revista no interior do veículo, foram encontrados os 300 quilos de maconha.

Além disso, o carro com placas de Sinop, no Mato Grosso possuía um registro de roubo na cidade de Rondonópolis (MT), onde segundo a polícia, as vítimas e donas do carro foram deixadas amarradas.