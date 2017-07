Durante jogo de futebol, bandido rende funcionário e rouba conveniência

Enquanto jogos de futebol estavam sendo transmitidos na noite de ontem (26), bandido armado invadiu uma conveniência, rendeu funcionário e roubou o local, sem que nenhum cliente percebesse a ação. O crime aconteceu por volta de 22h15, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas, distante 338 km de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem usando casaco e capacete, entrou na conveniência, mostrou a arma para o funcionário que estava no caixa e anunciou o roubo.

No momento do crime, havia vários clientes no local que não perceberam a ação do bandido. O bandido ordenou que o funcionário entregasse todo o dinheiro do caixa e sem fazer barulho.

Depois de pegar o dinheiro (a quantia roubada não foi divulgada), o bandido mandou que a vítima fechasse a porta do local enquanto ele fugia.

Do lado de fora, um comparsa aguardava o assaltante em uma moto Honda Titan. A conveniência ter câmera e pelas imagens é possível ver o homem chegando e rendendo o funcionário. Ninguém foi preso.