Durante discussão, mulher agride marido com golpes de faca

Após discussão, uma mulher de 27 anos agrediu o marido, também com 27 anos com vários golpes de faca. O caso aconteceu por volta das 13h30 deste domingo em uma casa na região central de Nova Andradina - município distante 300 Km de Campo Grande.

A mãe da vítima foi quem acionou a equipe policial que foi até o local, mas não encontrou nem o homem e nem a agressora na casa. Segundo o site Nova News, os vizinhos do casal informaram aos policiais que o homem foi sozinho buscar atendimento no Hospital Regional. Policiais encontraram o homem com vários cortes pelo corpo durante o socorro médico. Ele informou que sua companheira o atacou, mas não revelou a possível causa da agressão ou da discussão. Após liberada do hospital, a vítima registrou queixa contra a mulher por lesão corporal.