Durante barreira, um é preso acusado de ser traficante internacional e outro por feminicídio

Um homem de 38 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso no domingo (12), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), apontado como líder brasileiro, de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas responsável por transportar, por via marítima, toneladas de cocaína da América do Sul para a Europa.

De acordo com informações da PRF, a prisão aconteceu em Guaíra (PR), próximo à divisa com Mato Grosso do Sul.

O acusado conduzia uma caminhonete Toyota Hilux SW4 pela BR-163, quando foi abordado em frente a uma unidade operacional da PRF. Ao verificar o sistema, foi constato que o homem havia um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Consta ainda que em março de 2014, o suspeito foi um dos presos pela ‘Operação Oversea’ da Polícia Federal. Na época foram apreendidos 3,7 toneladas de cocaína, no Porto de Santos, prestes a ser embarcada para a Europa.

Após o fato, uma reportagem publicada em 5 de novembro do mesmo ano, no jornal "O Estado de S.Paulo", o brasileiro e uma dupla de colombianos "representantes de fabricantes de cocaína" foram soltos pela Justiça porque o Ministério Público Federal (MPF) não teria apresentado nenhuma denúncia à Justiça contra eles. Segundo informações da PRF, a quadrilha teria relações com o Primeiro Comando da Capital (PCC) no Brasil e com a organização mafiosa italiana N'Drangheta em diversos portos.

Investigação da PF aponta que o brasileiro, em maio de 2013, estava em Antuérpia, na Bélgica, de onde repassava orientações sobre o recebimento de uma carga de cocaína na Europa. Bolívia, Paraguai, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha e Emirados Árabes foram outros países por onde ele passou.Além de remeter droga para o exterior, o homem também trazia drogas sintéticas como o LSD para o Brasil.

Outro detido

Na ocorrência consta ainda que no mesmo carro abordado, pela PRF, estava outro homem que também foi preso inicialmente, pelo crime de uso de documento falso. Ele apresentou aos policiais rodoviários federais uma carteira de habilitação com indícios de falsificação.

Os agentes da PRF descobriram a identidade verdadeira do homem. Com 36 anos de idade, acusado de ter espancado a namorada até a morte, em Ribeirão Preto (SP), em junho de 2016, por ciúmes. Desde então, o homem estava foragido.

A PRF encaminhou os dois presos para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.