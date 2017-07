Durante atendimento a acidente, bombeiros e vítima quase são atropelados por carreta em Batayporã

Acidente ocorreu na MS-134, entre Nova Andradina e Batayporã, próximo à curva do Córrego Esperança - Imagem: Nova News

No início da noite desta terça-feira (04), por voltadas 18h30, ao retornar de uma simulação de atendimento a acidente de trânsito com vítima na cidade de Batayporã, os membros do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina se depararam com uma situação bem real e que, por pouco, não resultou em uma tragédia.

Os soldados trafegavam em uma viatura pela rodovia MS-134, de Batayporã para Nova Andradina, quando, na baixada do Córrego Esperança, se depararam, no sentido oposto da rodovia, com uma moto caída ao solo e sua condutora, uma mulher com idade entre 35 e 40 anos, deitada no asfalto, com a perna quebrada. No local, havia acabado de chegar uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA), que passava pela via e parou para prestar assistência.

Diante da situação, os militares do Corpo de Bombeiros fizeram o retorno com a viatura e voltaram ao local do acidente. Enquanto alguns membros da corporação, juntamente com os policiais ambientais realizavam a sinalização da pista, o cabo Elton Barros, o cabo Araldo e o soldado Lucas iniciaram o atendimento à vítima, que permanecia caída ao solo.

Em determinado momento, os socorristas perceberam a aproximação de uma carreta vindo em direção ao local onde a condutora da moto estava sendo atendida. Ao constatar que a carreta não iria parar nem mudar de direção, os cabos Elton e Araldo, juntamente com o soldado Lucas, procederam, em poucos segundos, a remoção da vítima para a outra pista de rolamento, no exato instante em que o veículo de grande porte passou a menos de 50 centímetros deles.

“Por um instante, pensei que não haveria tempo, mas nosso dever vem em primeiro lugar. Pensamos na vítima, que, com a perna quebrada não teria como sair dali e fizemos a remoção em poucos instantes. Quase fomos todos atropelados pelo veículo. Foi por pouco, mas salvar a vida da vítima era a nossa prioridade”, revelou o cabo Elton Barros.

Após o susto, a carreta parou mais à frente. A vítima enfim pode ser devidamente imobilizada e socorrida até uma unidade hospitalar.

Nas palavras dos socorristas, certamente o condutor do caminhão estava desatento e, pelo fato de o trecho se tratar de uma curva, quando ele percebeu que havia um acidente na pista, não houve mais tempo suficiente para frear ou manobrar.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) foi acionada para realização dos levantamentos necessários.