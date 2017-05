Duplo homicídio ocorreu após bebedeira e pode ter sido cometido por vingança em Dourados

Gelson Rocha Duarte, 30 anos e Adelson Brites Amarilia, também 30 anos, ambos moradores na aldeia Bororó, na Reserva Indígena de Dourados, foram mortos a golpes de facão, por volta de 18h30 deste domingo, dia 14 de maio. O suspeito do crime seria o enteado de Adelson, um jovem de 24 anos, que está foragido.

De acordo com informações da Polícia Civil, onde o caso foi registrado, populares acionaram a Polícia Militar informando que dois homens foram encontrados mortos em uma casa na aldeia.

Os policia de deslocaram para o local onde encontraram Adelson e Gelson caídos em frente à casa 635, onde o crime aconteceu. O corpo de Adelson estava com lesões na cabeça, costas, peito, braços e mãos, provocadas por golpes de madeira e de facão. Já em Gelson, os peritos encontraram apenas uma lesão nas costas, causada por golpe de faca.

De acordo com informações de testemunhas, as vitimas passaram o dia consumindo bebida alcoólica e em dado momento um homem chegou no local, discutindo com Gelson e Adelson. A esposa de Adelson lembra apenas do marido gritando, já a mulher de Gelson relatou que tentou conter o autor, que é seu irmão, mas ficou ferida na mão, ao segurar o facão.

A irmã do suspeito que também é enteada de Adelson, informou aos policiais que o padrasto matou o pai dela e do suspeito quando e quando se vangloriava do fato o irmão ficava com muita raiva.

Ao contrário do que o Dourados News informou anteriormente as vitimas não eram pai e filho e sim apenas bons amigos.