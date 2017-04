Dupla sertaneja Henrique e Juliano sofre acidente de trânsito a caminho de show

FOTO: DIVULGAÇÃO

Os cantores Henrique e Juliano sofreram um acidente a caminho de um show em São Paulo. O carro que levava a dupla para uma apresentação na Vila Country, na noite desta quinta-feira (6), perdeu o controle, derrapou na pista, bateu no canteiro da estrada e foi parar no acostamento. Eles haviam desembarcado em Jundiaí e estavam indo em direção à capital paulista.

“Havia chovido bastante, a pista estava bem escorregadia e numa determinada curva o carro aquaplanou e acabou rodando várias vezes, batendo outras vezes no barranco da outra pista e paramos fora da estrada. Foi um susto muito grande e acabei batendo a cabeça”, explicou Henrique em postagem no Instagram.

De acordo com assessoria de imprensa dos cantores, eles não conseguiram pousar em São Paulo, por conta da forte chuva e, por isso, tiveram que pousar em Jundiaí. “No trajeto, de Jundiaí para São Paulo, o carro rodou na pista. Eles não sofreram nada grave, mas o Henrique estava com um pouco de dor no corpo”, relatou a assessoria. Além dos cantores, estavam no veículo o segurança e um amigo. “Desculpem-me as lágrimas no show de ontem mas quando sua vida passa na sua frente você acaba pensando e repensando várias coisas”, desabafou Henrique.

Antes de subir ao palco, os sertanejos foram atendidos por um médico, na Vila Country. “O show atrasou bastante, mas eles fizeram a apresentação normalmente. A dupla vai manter a agenda”, acrescentou a assessoria. Na próxima semana, Henrique e Juliano embarcam para a primeira turnê do Festeja na Europa. O festival de música sertaneja ainda levará nomes como Marília Mendonça e Maiara e Maraisa para shows em Lisboa (14 de abril), Bruxelas (15 de abril) e Londres (16 de abril).