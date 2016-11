Dupla foge e deixa quase 700kg de maconha para trás

Ação realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) por volta de 22h30 de ontem (15) em Mundo Novo acabou na apreensão de 678 quilos de maconha escondida em dois veículos com placas de Iguatemi e Angélica.

De acordo com o registro policial, durante abordagem de rotina na BR-163, os carros estavam parados no acostamento da via, o que chamou a atenção da equipe.

Ao perceber a chegada da PRF, os condutores empreenderam fuga na mata, deixando para trás a carga e os dois veículos.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo e o caso é investigado.