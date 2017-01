Dupla é presa após roubar carreta e manter motorista refém na BR-163

http://cdn1.campograndenews.com.br/uploads/tmp/images/5210174/300x225-f99d15f91087ea5a7f6fcff126872882.jpg

Daniel Soares dos Santos, de 19 anos e um comparsa, de 17 anos, foram presos na tarde da última quarta-feira (25), depois roubarem uma carreta e manterem o motorista como refém. A prisão ocorreu na BR-163 em Eldorado, cidade a 447 quilômetros de Campo Grande.

Foram os policiais civis de Dourados que informaram os agentes da PRF(Polícia Rodoviária Federal) de que uma dupla planejava um roubo ao veículo em Naviraí.Desde então os agentes passaram a monitorar o veículo que estava no pátio de um posto de gasolina, às margens da BR-163.

No local, Daniel ou “Danielzinho” – conhecido da polícia por outros crimes – e o jovem, conversavam com o motorista, quando em seguida os três entraram no veíuclo e seguiram sentido Itaquirai.

Houve perseguição, até que o veículo foi parado já próximo a Eldorado. Os autores e o motorista desceram, sendo que o adolescente ainda empunhou uma arma em direção aos policiais. Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí, os dois foram contidos e encaminhados a delegacia de Eldorado.

Com o garoto de 17 anos foram apreendidos também o revólver calibre 32 com três munições. O adolescente, segundo a polícia residia em Nova Andradina. O crime será investigado como majorado de veículo automotor com qualificantes por uso de arma de fogo, concurso de pessoas e transporte para outro estado. “Danielzinho” ainda vai responder por corrupção de menores.