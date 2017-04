Dupla compra armas em GLÓRIA DE DOURADOS e acabam presa na rodovia MS 376

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na tarde deste domingo (16) por volta das 15h40, dois homens por Porte Ilegal de Arma de fogo.

A ação policial ocorreu durante uma abordagens para fiscalização na rodovia MS 376. Os policiais abordaram um veículo GM/Montana Conquest com placas da cidade de Sumaré, SP.

Durante conversa com os ocupantes, tanto o condutor quanto o passageiro apresentaram nervosismo. Durante a busca no interior do veículo, os policiais encontraram duas arama de fogo, calibres 38 e 357 com 45 cápsulas deflagradas.

Os homens disseram que adquiriram as armas na cidade de Glória de Dourados e que as venderiam na cidade de Campinas interior de São Paulo.

Os homens foram detidos, o veículo, as duas armas e as cápsulas foram entregues na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.