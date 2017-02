Dupla chega armada em ginásio, ordena que todos deitem no chão e atira em homem em MS

Alex Sandro Ramires, 28, foi atingido por tiro disparado por homens que chegaram armados com pistola em uma quadra de esportes. O crime aconteceu às 19h30 de ontem (21) em Aral Moreira, distante 364 km de Campo Grande.

Conforme registro policial, testemunhas que estavam no ginásio poliesportivo na Vila Marques, relataram à polícia que dois homens chegaram em uma moto, cada um armado com uma pistola e mandaram todo mundo do local, deitar no chão.

Algumas pessoas que estavam sentadas na calçada correram e Alex também saiu correndo, momento em que um dos homens, atirou na vítima. Após o crime, a dupla armada deixou a moto no local e fugiu em um carro. Alex foi encaminhado ao hospital municipal com um ferimento no ombro.

A Polícia Militar foi acionada pelo 190 e encontrou a moto, sem placa. Quando foram ao hospital municipal, Alex já tinha tido alta e os policiais não o encontraram. A moto, uma YamahaYBR foi encaminhada à delegacia e nenhum suspeito foi preso.