Duas pessoas são executadas a tiros de pistola na fronteira

A Chefatura de Policia do Departamento de Amambay, da 4ª Comissária divulgou a imprensa comunicado sobre um duplo homicídio ocorrido por volta das 19h45min, dessa quarta-feira, dia 16,na cidade de Capitan Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul.

As informações são de que Hugo Saul Rodriguez Martinez, agrônomo, de 28 anos, paraguaio, natural de Pedro Juan Caballero e Anibal Acosta Roa, de 23 anos, morador em Capitan Bado, estavam em uma pastelaria na rua Palma, quase esquina com Espanha no bairro São José, quando chegaram ao local dois homens em umamotocicleta de cor preta ‘modelo Titan’, desceram da moto, fizeram os disparos contra as vitimas e em seguida fugiram tomando o rumo ao território brasileiro.

De acordo com informações, o agrônomo atingido pelos disparos, somente estava comendo pasteis no local, estando, portanto, no local errado na hora errada.

Agentes da Policia Nacional de Amambay iniciaram buscas pelos autores e os agentes de da cidade paraguaia de Capitão Bado solicitaram o apoio da Polícia Militar e Civil de Ponta Porã.