Duas pessoas morrem após carro cair da Ponte do Rio Vacaria em nova Alvorada do Sul

Imagens: Nova Alvorada News

Ao menos duas pessoas morreram em um acidente ocorrido no fim da tarde desta quarta-feira (19) na rodovia MS-145 em Nova Alvorada do Sul. Segundo informações não oficiais colhidas até o momento pela redação, um veículo Fiat Palio que trafegava sentido Ipesal/Pana, caiu da ponte do rio Vacaria no distrito Pana, o veículo estava ocupado por uma família de três pessoas, o condutor do veículo, sua esposa identificada até o momento como Dona Dora e a filha do casal identificada como Maria Rita de 12 anos. Segundo informações apenas o condutor do veículo conseguiu se evadir do veículo.

Possivelmente o condutor perdeu o controle da direção e veio a cair da ponte. Duas Viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros de Nova Alvorada do Sul já estão no local.

Estamos colhendo e confirmando novas informações e instantes teremos atualização.

