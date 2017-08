Duas jovens são rendidas em roubo na área central de Nova Andradina

Assaltante chegou a grudar no pescoço de uma das vítimas - Foto: Ilustração

Duas jovens, com 20 e 21 anos de idade, foram vítimas de uma ação criminosa ocorrida na noite desta segunda-feira (14), na área central de Nova Andradina. O roubo aconteceu por volta das 20h30, no cruzamento das ruas Santa Lúcia e Luiz Antônio da Silva.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, as duas jovens voltavam de um curso quando foram surpreendidos pela dupla de assaltantes, que estava em uma bicicleta Caloi Poti, aparentemente de cor preta.

Conforme narrado pelas vítimas, o garupa desceu da bicicleta, foi em direção a uma das delas e grudou em seu pescoço exigindo que entregasse a bolsa e o celular. A amiga, ao avistar a ação dos meliantes, correu tentando fugir, quando foi alcançada pelo outro criminoso e também teve que entregar os seus pertences.

Após a ação, as vítimas compareceram na Delegacia de Polícia Civil e registraram a ocorrência. Segundo elas, um dos assaltantes estaria armado no ato do roubo, aparentando ter em torno de 22 anos de idade. Os dois eram altos em torno de 1,70 metro de altura, sendo um negro e um moreno. Ambos eram magros e trajavam bermuda tactel. Um estava de camisa e outro com um moletom azul.