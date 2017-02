Douradense perde R$ 1,5 mil no 'golpe do mecânico'

Douradense de 53 anos perdeu dinheiro no "Golpe do Mecânico". Ela recebeu ligação, no noite de quarta-feira, de um homem que se identificou como Roberto, "primo dela". Conversaram e o homem disse que seguia para Dourados.

No dia seguinte, pela manhã, o suposto primo ligou de novo dizendo que estava perto da cidade mas o veículo tinha apresentado defeito. Também falou que a bateria do celular estava acabando e passou o telefone do mecânico.

O homem, do outro lado da linha, disse que o serviço ficaria em R$ 1.580,00 e pediu que a douradense efetuasse o deposito em certa conta bancária.

A trabalhadora fez o depósito e recebeu outra ligação. Desta vez, ela desconfiou porque o homem pedia mais dinheiro para consertar o carro do "primo dela".

A vítima ligou para o parente de nome Roberto e foi informada que ele não havia saído da cidade de origem. Ela registro queixa junto à Delegacia da Polícia Civil de Dourados.

