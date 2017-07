Dois jovens são flagrados pela PM furtando mandioca em Nova Andradina

Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram flagrados pela Polícia Militar furtando mandioca em Nova Andradina. O fato aconteceu na tarde desta segunda-feira (10), por volta da 17h15, em uma chácara no prolongamento da Avenida Eurico Soares Andrade, na saída para a cidade de Batayporã.

Via 190, a Polícia Militar foi acionada com a informação do furto em andamento e que havia duas pessoas no interior da chácara. Lá chegando, os policiais se depararam com os autores com dois sacos com aproximadamente 60 quilos de mandioca.

Diante dos fatos, os acusados foram detidos e encaminhados juntamente com o produto do furto à 1ª Delegacia de Polícia Civil.