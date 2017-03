DOF apreende carga de pneus avaliada em R$ 82 mil

Durante patrulhamento na BR 267, região de Maracaju, policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam uma carga de pneus avaliada em mais de R$ 80 mil.

Os pneus estavam em duas Parati, que transitavam rumo a sentido Maracaju. Durante a abordagem policial, um do veiculos saiu da pista e capotou.

Foi realizado o socorro do condutor, que teve apenas escoriações, e no interior do carro, a guarnição constatou o volume de 96 pneus de origem paraguaia, sem nenhum tipo de documentação legal de importação e eventual desembaraço alfandegário.

Já em Maracajú, o DOF abordou outra Parati e um Palio, com mais 150 pneus, além de 4 caixas de cigarro de origem paraguaia. Na ação, o que mais impressionou os policiais foi o volume de pneus alocados dentro desses carros pequenos, sendo 96 e 100 pneus dentro dos veículos VW Parati.

A ação culminou com a apreensão de 3 veículos, 246 pneus de várias medidas e 240 pacotes de cigarro, sendo a carga avaliada em R$ 82 mil. O caso foi registrado como contrabando e encaminha a Policia Federal de Dourados e Receita Federal do Brasil em ponta Porã/MS.