DOF apreende caminhão com mais de 32 mil pacotes de cigarros e pneus do Paraguai

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na noite de quarta-feira (24) aproximadamente 32.500 pacotes de cigarro e 80 pneus contrabandeados na BR-267, próximo a Maracaju, a 162 quilômetros de Campo Grande. A carga era transportada em um caminhão baú, com placa de São José do Rio Preto.

Odair Justino Rosa, de 39 anos, Jeferson Pereira da Silva, de 25 anos e Jeison Pereira da Silva, de 32 anos, foram presos na ação que aconteceu durante um bloqueio de rotina na rodovia. Segundo a assessoria do DOF, inicialmente os policiais realizaram a abordagem de dois veículos, um Astra e um Vectra.

Na vistoria, os militares ouviram ruídos de rádio comunicador nos veículos e ao questionarem os motoristas descobriram que os suspeitos tinham a função de avisar o condutor do caminhão sobre o policiamento na região.

O caminhoneiro então abordado transportando os 32.500 pacotes de cigarro e mais 80 pneus de várias marcas e origem estrangeira, sem a documentação da regularidade fiscal. Os três homens foram presos e junto com os veículos e material apreendidos, foram levados para a Delegacia de Polícia Federal de Dourados.