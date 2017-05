Disputando mulher, dois brigam e um leva quase 10 facadas

Dois jovens brigaram e um deles foi atingido por nove facadas na noite deste domingo (28), na cidade de Tacuru, município distante aproximadamente 420 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o registro policial, a vítima de 24 anos e o suposto autor, identificado como Rafael Souza Chaves, 22, teriam se envolvido em uma briga, que segundo testemunhas, o motivo de toda confusão seria a disputa por uma mulher que não foi identificada.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, após o crime o suspeito fugiu. A vítima foi socorrida e devido a gravidade dos ferimentos precisou ser encaminhada para um hospital na cidade de Dourados. No total, o jovem foi atingido por nove facadas, sendo uma no pescoço, duas na cabeça e seis na região das costas.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Polícia Civil de Tacuru.