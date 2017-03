Discussão por causa de lanche na antiga rodoviária termina com assassinato

Na noite de terça-feira (8), uma discussão a princípio por motivo fútil terminou com a morte de Silvio Hikari de Oliveira, de 30 anos, nas proximidades da antiga rodoviária. Silvio foi assassinado com uma facada no peito por volta das 22h30, na Rua Barão do Rio Branco.

Informações da Polícia Civil dão conta que Silvio estava na calçada e foi visto por testemunhas discutindo com outro homem. A princípio, a discussão seria por causa de um lanche, mas também há suspeita que tenha alguma relação com uso ou venda de drogas.

Silvio foi atingido com uma facada no peito, caiu no chão e morreu no local. Ainda conforme a polícia, ele já tem passagem por tráfico de drogas e em 2005 chegou a ser preso por roubar um par de chinelos de uma idosa.

O autor do crime fugiu a pé e não há informação se já foi identificado, mas equipes policiais fazem diligências para tentarem localizá-lo. O caso é tratado como homicídio simples e pode ter a qualificadora de motivo fútil. O boletim de ocorrência foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.