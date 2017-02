Dez dias após ser socorrido com corte no braço, homem morre no hospital de Dourados

Na madrugada desta quarta-feira (1º), mulher de 38 anos procurou a Polícia Civil para relatar que o irmão, Leandro de Jesus Lira, de 31 anos, morreu no Hospital da Vida, em Dourados, cidade a 225 quilômetros da Capital. Ele estava internado desde o dia 22, com um corte no braço.

Segundo informações do boletim de ocorrência, na madrugada do dia 22, por volta das 0h30, Leandro foi encontrado na frente da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, em estado de choque por conta de um ferimento provocado por arma branca que ele tinha no braço. Ele não foi identificado e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado.

Conforme informações da polícia, Leandro foi levado ao Hospital da Vida, mas na madrugada desta quarta-feira ele não resistiu ao ferimento. Consta no registro policial que a irmã de Leandro não sabe quem é o autor do crime e o caso é tratado como homicídio simples.