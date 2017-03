Devedor é suspeito de ter assassinado presidente de diretório do PMDB em Caarapó

A Polícia Civil de Caarapó, cidade distante 273 quilômetros de Campo Grande, já tem fortes indícios da autoria e motivação do homicídio de Luiz Antônio Leite Fernandes. O crime aconteceu no dia 8 deste mês em uma estrada vicinal do município.

O delegado responsável pelas investigações, Ricardo Meirelles Bernadinelli, disse ao Jornal Midiamax que mais de 10 pessoas que tinham alguma ligação com Luiz Antônio já foram ouvidas. “Estamos refazendo os últimos passos dele, o trajeto percorrido até o local onde o corpo foi encontrado”, afirmou a autoridade.

De acordo com o delegado, um suspeito já foi identificado e foi descartada a hipótese de latrocínio – roubo seguido de morte – ou crime passional. A linha de investigação tomada pela polícia aponta que o autor do crime teria contraído uma dívida alta com Luiz Antônio e, por tal motivo teria cometido o crime.

“Ainda vamos ouvir outras pessoas, analisar imagens de câmeras de vigilância e o celular dele também é periciado”, afirmou o delegado Meirelles. Apesar de aguardar alguns laudos da Perícia, que demandam tempo, a polícia está próxima de concluir o caso, que é tratado como homicídio qualificado por motivo torpe.

Assassinado a tiro

No dia em que o corpo de Luiz Antônio foi encontrado, uma testemunha ligou para a polícia, informando que havia uma pessoa caída na estrada vicinal ao lado de uma motocicleta. A princípio, a suspeita era de que fosse um acidente, até que os policiais chegaram ao local e identificaram o tiro no peito da vítima.

A arma usada tinha calibre 12 e o tiro deixou várias marcas no peito da vítima, mas até o momento foi constatado apenas um tiro. Ele estaria ainda em cima da motocicleta quando foi atingido pelo disparo, feito por uma pessoa que estaria dentro de um veículo, mas próxima de Luiz.