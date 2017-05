Detentos serram grades de celas e fogem da Máxima da Capital durante madrugada

Três detentos fugiram durante a madrugada desta segunda-feira (22) do Presídio de Segurança Máxima da Capital, depois de serrarem as grades das celas, e escalarem o muro do estabelecimento penal.

Alison Augusto Correa, Anderson de Oliveira e Civalte da Silva Rodrigues fugiram por volta das 4 horas da madrugada desta segunda-feira (22) depois de serrarem as grades da cela 116 do pavilhão1-D. Eles escalaram os muros do presídio.

A fuga foi flagrada pelo sistema de monitoramento pelos agentes penitenciários. Houve disparos de arma de fogo pelos agentes e o acionamento do alarme na tentativa de conter os detentos, mas sem sucesso.

A polícia faz rondas na tentativa de localizar os presos. As circunstâncias da fuga serão investigadas, segundo assessoria de comunicação da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul).