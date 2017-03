Detento é flagrado no semiaberto com droga colada no corpo

Um detento foi flagrado quando tentava entrar no Estabelecimento Penal de Regimes Semiaberto, Aberto e de Assistência aos Albergados de Dourados com droga colada ao corpo com fita adesiva.

O caso, considerado inusitado pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), ocorreu na tarde de ontem (1º) quando agentes penitenciários perceberam que José Martins Araújo, 20, estava com um volume acima do normal em volta do corpo.

Ele retornava da rua para passar a noite no presídio e tentou entrar na unidade com dois tabletes de maconha afixados nas costas. José Martins disse que não era o dono da droga, mas se recusou a revelar o verdadeiro proprietário.

O detento foi levado para a delegacia de Polícia Civil e indiciado por tráfico de drogas qualificado. José Martins Araújo também perdeu o direito ao semiaberto e voltou para o regime fechado.

Aud de Oliveira Chaves, diretor-presidente da Agepen, disse que a vigilância constante e procedimentos de segurança feitos pelos agentes penitenciários são essenciais para evitar a entrada de ilícitos nas unidades. “São muitas as artimanhas utilizadas, mas nossos agentes estão preparados e atentos”, afirmou, através da assessoria.