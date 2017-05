Detento do semiaberto é morto com cinco tiros ao chegar em casa

Lindomar Cardamone, de 25 anos, foi morto com cinco tiros em frente de casa, no começo da manhã de hoje, na Rua Gardenia, Bairro Residencial Sol Nascente, em Naviraí. Vítima havia saído do presídio semiaberto e chegava em casa.

Consta no boletim de ocorrência, que a esposa do jovem escutou alguns tiros do lado de fora da casa e saiu correndo para ver o que estava acontecendo. Ela viu o rapaz caído, já baleado. O autor, assim que efetuou os disparos, fugiu antes que alguém pudesse identificá-lo.

Vítima foi encaminhada até a Santa Casa e os tiros perfuraram estômago, ombro esquerdo, costelas, mão direita e coxa direita. Ele chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos graves e morreu.

De acordo com as informações da esposa da vítima, o jovem conhecia o autor dos disparos, mas não conseguiu informar o nome, apenas disse que ele tem várias tatuagens pelo corpo.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Naviraí e as causas da morte serão investigadas.