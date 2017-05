Detento do semi aberto é ferido com tiro no joelho e tem carro incendiado em MS

Juliano César da Silva Lovera, 24, detento do semi aberto, ficou ferido ao ser atingido por um tiro no joelho. Minutos após ser socorrido, o carro dele foi encontrado pegando fogo. O caso aconteceu por volta de 01h30 desta sexta-feira (12) em Itaquiraí, distante 410 km de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, funcionários do Hospital São Francisco acionaram a Polícia Militar informando que um jovem tinha dado entrada, ferido com um tiro na perna.

No local, Juliano estava muito alterado. Ele não quis falar o que havia acontecido e nem que iria prestar esclarecimento. Depois de um tempo, os policiais foram informados de que o carro do jovem estava pegando fogo. O veículo Ford Corcel ficou destruído.

Juliano cumpre pena no regime semi aberto e estava foragido.